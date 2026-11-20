Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers und die Klassifizierung des Medizintechnikkonzerns als nicht fortgeführtes Geschäft an.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:03 Uhr um 3.1 Prozent auf 258.65 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 6.32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201’033 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 10.5 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Siemens am 11.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET



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