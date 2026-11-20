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20.11.2026 10:19:44
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie
Die Siemens-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers und die Klassifizierung des Medizintechnikkonzerns als nicht fortgeführtes Geschäft an.
Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:03 Uhr um 3.1 Prozent auf 258.65 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 6.32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201’033 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 10.5 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Siemens am 11.02.2027 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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