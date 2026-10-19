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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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Aktienbewertung 19.10.2026 10:49:44

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat sich intensiv mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Fresenius Medical Care
36.14 CHF -1.62%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Dialyse-Spezialisten dürften schwach ausgefallen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er prognostiziert ein stagnierendes organisches Umsatzwachstum sowie einen Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit) um 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 10:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.9 Prozent auf 39.17 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 69’113 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0.1 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com
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07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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