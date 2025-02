Zurich Insurance-Aktie leichter: Deutsche Bank belässt Einstufung für Zurich Insurance auf "Hold"

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 545 Franken belassen. Die Eckdaten des Versicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Rhea Shah in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zurich Insurance-Aktie am Tag der Analyse

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:51 Uhr verlor das Papier 0.4 Prozent auf 572.80 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 4.85 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 196’994 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 6.3 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Zurich Insurance am 07.08.2025 präsentieren.

