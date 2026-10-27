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Aktie im Blick 27.10.2026 15:19:44

Deutsche Bank AG: Hold für Novartis-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold für Novartis-Aktie

Das Novartis-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis unterzogen.

Novartis
129.11 CHF 1.74%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat Novartis nach Phase-III-Studiendaten für den Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Diese hätten bezüglich der Wirksamkeit zwar seine Erwartungen an die Effizienz moderat verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie zeigten aber ein klar besseres Sicherheitsprofil als die Daten des Konkurrenten Fenebritinib von Roche.

Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:03 Uhr in Grün und gewann 1.5 Prozent auf 129.38 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 7.25 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 2’050’294 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 21.6 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1028 20.12.2030 159690422
Long 11.4786 15.06.2029 159690413
Long 182.8857 18.12.2026 157229865
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1285.6 18.12.2026 155831215
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1821 13.06 160910182
Long 11.9645 7.87 161119022
Long 26.1265 3.29 162066443
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6332 12.17 157436877
Short 12.1283 5.95 157036435
Short 15.4241 3.77 160008893
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -42.79 129204045
Long 8 -37.42 129204046
Long 12 -20.04 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’160.41 19.92 SXB6GU
Short 15’468.22 13.91 S5B72U
Short 16’049.97 8.92 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’561.39 27.10.2026 15:15:40
Long 13’949.67 19.39 SRVNBU
Long 13’640.43 13.72 SFBNWU
Long 13’063.79 8.92 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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