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27.10.2026 15:19:44
Deutsche Bank AG: Hold für Novartis-Aktie
Das Novartis-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis unterzogen.
Deutsche Bank Research hat Novartis nach Phase-III-Studiendaten für den Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Diese hätten bezüglich der Wirksamkeit zwar seine Erwartungen an die Effizienz moderat verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie zeigten aber ein klar besseres Sicherheitsprofil als die Daten des Konkurrenten Fenebritinib von Roche.
Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:03 Uhr in Grün und gewann 1.5 Prozent auf 129.38 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 7.25 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 2’050’294 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 21.6 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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