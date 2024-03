Deutsche Bank AG: Givaudan-Aktie erhält Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach einem Treffen mit Konzernchef Gilles Andrier von 3350 auf 3800 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aussagen des Managers hätten recht zuversichtlich geklungen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht nur hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten des Herstellers von Aroma- und Duftstoffen, sondern auch kurzfristig.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Givaudan-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 13:02 Uhr 0.7 Prozent im Plus bei 3’929.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 3.28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 5’113 Givaudan-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 12.8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.