Deutsche Bank AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Kursrutsch infolge der Prognosesenkung mit einem Kursziel von 1650 Euro auf "Buy" belassen. Das Vertrauen der Anleger in die Prognosen und die Kommunikation des Rüstungskonzerns habe zwar einen erheblichen Dämpfer erhalten, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Allerdings setzte das Unternehmen das seit Jahresbeginn gezeigte deutliche Wachstum um und habe bislang auch ordentliche Gewinnsteigerungen erzielt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:57 Uhr mit Abschlägen von 4.4 Prozent bei 804.80 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 105.02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 202’388 Rheinmetall-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 47.9 Prozent zu Buche. Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET





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