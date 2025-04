Deutsche Bank AG gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Autobauers dürften gesunken sein, vor allem in Europa und China, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den letzten Signalen der Stuttgarter vor dem Quartalsbericht. Die Liquidität dürfte sich solide entwickelt haben.

Um 12:57 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.1 Prozent auf 54.25 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 84.33 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’052’266 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 0.8 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren.

