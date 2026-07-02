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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Aktie auf dem Prüfstand 02.07.2026 10:58:44

Deutsche Bank AG gibt Infineon-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt Infineon-Aktie Buy

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Infineon-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Infineon
70.10 CHF -4.00%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon anlässlich der Eröffnung der neuen Chip-Fabrik in Dresden auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Nachfrage nach den KI-Produkten des Halbleiterkonzerns sei weiterhin stark, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht deshalb Spielraum, das KI-Umsatzziel für 2027 von 2,5 Milliarden Euro deutlich nach oben anzupassen. Auch die jüngst angekündigte zweite Runde von Preiserhöhungen bleibe ein positiver Treiber, schrieb der Experte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Infineon-Aktie notierte um 10:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2.8 Prozent auf 75.71 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 18.87 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 712’982 Infineon-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 102.2 Prozent. Am 05.08.2026 dürfte Infineon die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Infineon
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