Deutsche Bank AG gibt HOCHTIEF-Aktie Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 411 auf 403 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausverkauf bei den Aktien rund um Künstliche Intelligenz, höhere Zinsen und politische Gegenwinde erklärten weitgehend die jüngste Kurskorrektur bei den Papieren der Wettbewerber der US-Tochter Turner, schrieb Isabella Baxter in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das diversifizierte Engagement des deutschen Baukonzerns in strukturell wachsenden Branchen wie Verteidigung, kritischen Mineralien, Energie, Wasser und Industrieprojekten jedoch treibe das Auftragswachstum im gesamten Portfolio voran.

Aktienbewertung im Detail: Die HOCHTIEF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:48 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.5 Prozent auf 348.20 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15.74 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 11’973 HOCHTIEF-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 4.9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 25.02.2027 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



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