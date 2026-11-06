|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse
|
06.11.2026 12:04:44
Deutsche Bank AG gibt HOCHTIEF-Aktie Hold
Deutsche Bank AG-Analyst Isabella Baxter hat eine gründliche Analyse des HOCHTIEF-Papiers durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 411 auf 403 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausverkauf bei den Aktien rund um Künstliche Intelligenz, höhere Zinsen und politische Gegenwinde erklärten weitgehend die jüngste Kurskorrektur bei den Papieren der Wettbewerber der US-Tochter Turner, schrieb Isabella Baxter in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das diversifizierte Engagement des deutschen Baukonzerns in strukturell wachsenden Branchen wie Verteidigung, kritischen Mineralien, Energie, Wasser und Industrieprojekten jedoch treibe das Auftragswachstum im gesamten Portfolio voran.
Aktienbewertung im Detail: Die HOCHTIEF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:48 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.5 Prozent auf 348.20 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15.74 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 11’973 HOCHTIEF-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 4.9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 25.02.2027 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
06.11.26
|IPO/Kreise: ACS erwägt Komplettkauf von Hochtief - Turner-Börsengang? (AWP)
|
06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Deutsche Bank AG gibt HOCHTIEF-Aktie Hold (finanzen.ch)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.