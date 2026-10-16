Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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16.10.2026 11:28:44
Deutsche Bank AG: Fresenius SE-Aktie erhält Buy
Das Fresenius SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs unterzogen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte einmal mehr ein solides Zahlenwerk präsentieren, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 5 Prozent und einem Gewinnanstieg (bereinigtes EPS) von 12 Prozent. Möglich sei auch eine leichte Anhebung der Jahresziele.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:12 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2.2 Prozent auf 44.84 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24.90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 126’128 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 8.5 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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