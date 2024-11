Deutsche Bank AG: EON SE-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers hätten genau die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Aktienschwäche sieht er eine Kaufgelegenheit.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Mit einem Wert von 11.77 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 12:27 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 27.44 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 2’723’717 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 0.9 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2024 wird EON SE voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.