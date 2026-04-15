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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Aktuelle Analyse 15.04.2026 10:37:44

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Mercedes-Benz Group
50.71 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bevorstehender Modelle wie der neuen S-Klasse dürfte die Profitabilität im ersten Quartal nahe am unteren Ende der Jahresziele gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende April.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:21 Uhr 0.5 Prozent im Plus bei 55.12 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 34.25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 479’634 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 8.2 Prozent nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.04.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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14.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
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Long 11’914.01 8.94 SKTB3U
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