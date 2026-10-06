Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung des Telekomkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei eine der ersten dieser Art in Europa gewesen, ganz zu schweigen von der europäischen Telekommunikationsbranche, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als wichtigste Erkenntnis nahm er mit, dass die Begeisterung für den Einsatz von KI-Techniken in allen Bereichen des Unternehmens tief verwurzelt sei und das Management die sich bietenden Chancen sowohl kosten- wie einnahmenseitig optimistisch einschätze.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 12:33 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.6 Prozent auf 26.68 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 49.93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 1’292’152 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0.4 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





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