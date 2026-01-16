Deutsche Bank AG: Buy-Note für BMW-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 105 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Erholung deutscher Autowerte könnte sich nur als Zwischenspiel erweisen, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausblicke der Unternehmen auf 2026 dürften die anhaltenden Probleme in China reflektieren sowie die Belastungen durch das geopolitische Umfeld, etwa in Form der US-Zollpolitik.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BMW-Aktie wies um 13:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.7 Prozent auf 88.54 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 16.33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372’038 BMW-Aktien. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4.9 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET



