Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Aufkommen der agentenbasierten KI als Risiko für die Preisbildung und die Ambitionen des Satelliten-Internetanbieters Starlink im Bereich des terrestrischen US-Mobilfunks hätten der T-Aktie im bisherigen vierten Quartal eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Entwicklung eingebrockt, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei aber der Ansicht, dass der Markt damit überreagiert habe.

Aktienauswertung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:12 Uhr ging es um 0.5 Prozent auf 25.76 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 55.28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 581’541 Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 3.8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET



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