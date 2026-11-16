Deutsche Bank AG: Brenntag SE-Aktie erhält Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag habe eher eine vernünftige Evolution als eine Revolution geboten, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Entscheidend sei die Umsetzung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr um 1.5 Prozent auf 57.80 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1.38 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 42’581 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 20.5 Prozent. Experten erwarten, dass Brenntag SE am 10.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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