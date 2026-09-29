BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investment-Tipp
|
29.09.2026 10:34:45
Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die grösste Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloss zyklisch.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von BMW befand sich um 10:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.4 Prozent auf 54.96 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 41.92 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 255’028 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 37.6 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
|
10:02
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BMW-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)