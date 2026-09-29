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Investment-Tipp 29.09.2026 10:34:45

Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

BMW
52.42 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die grösste Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloss zyklisch.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von BMW befand sich um 10:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.4 Prozent auf 54.96 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 41.92 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 255’028 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 37.6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images,gopixa / Shutterstock.com
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