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05.11.2026 13:13:45
Deutsche Bank AG beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Buy
Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts der unveränderten Ausschüttungspolitik des Immobilienkonzerns sei die aktuelle Zahlenveröffentlichung als recht gute Nachricht zu bezeichnen, schrieb Thomas Rothaeusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:56 Uhr wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.9 Prozent auf 17.21 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 16.25 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’131’864 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 25.7 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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