|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
14.08.2025 13:04:44
Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy
Deutsche Bank AG hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 3.9 Prozent im Minus bei 34.10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14.37 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 2’227’194 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 22.2 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:25
|RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet (AWP)
|
11:22
|RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für RWE-Aktie (finanzen.ch)
|
11:22
|RWE will weiter in USA investieren - Lösung für Zollrisiken nötig (Dow Jones)
|
10:13
|RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy (finanzen.ch)
|
10:06
|RWE schneidet schwächer ab als erwartet - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
09:39
|RWE-Analyse: Bernstein Research stuft RWE-Aktie mit Market-Perform ein (finanzen.ch)