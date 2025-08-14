Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 3.9 Prozent im Minus bei 34.10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14.37 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 2’227’194 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 22.2 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT



