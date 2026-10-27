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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Einstufung im Blick 27.10.2026 09:39:04

Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi hat eine umfassende Analyse des Rheinmetall-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Rheinmetall
936.87 CHF -2.09%
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1800 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag stecke der Rüstungskonzern und Autozulieferer in einem Erwartungsdilemma, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Investoren erwarteten eine Senkung der Ziele für 2030 und würden ein zu ehrgeiziges Narrativ abstrafen. Gleichzeitig würde eine deutliche Senkung zu sinkenden Gewinnerwartungen führen, die immer noch durch einen guten kurz- bis mittelfristigen Auftragseingang gestützt werden müssten - dieser sei aber ungewiss. Rheinmetall müsse glaubwürdige Bausteine zur Untermauerung der Ziele für 2030 vorlegen, ohne bei Einzelaufträgen zu viel zu versprechen, und einen klareren Weg aufzeigen, wie der ehrgeizige Hochlauf erreicht werden solle. Laskawi senkte seine Schätzungen. Die weiter gültige Kaufempfehlung begründete er mit den guten Wachstumsaussichten und dem Bewertungsabschlag zur Branche.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.7 Prozent auf 1’027.20 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 60.63 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7’290 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 33.5 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Rheinmetall voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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