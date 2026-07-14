Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich das geringe Absatzvolumen sowie ein schwächeres Preisniveau erheblich negativ auf die Ergebnisse des zweiten Quartals ausgewirkt haben dürften.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:32 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.5 Prozent auf 57.64 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 56.14 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 415’698 BMW-Aktien. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 34.5 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET



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