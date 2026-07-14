BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Buy-Einstufung
|
14.07.2026 12:49:44
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Die detaillierte Analyse des BMW-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich das geringe Absatzvolumen sowie ein schwächeres Preisniveau erheblich negativ auf die Ergebnisse des zweiten Quartals ausgewirkt haben dürften.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 12:32 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.5 Prozent auf 57.64 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 56.14 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 415’698 BMW-Aktien. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 34.5 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz
Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|11:55
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:55
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:55
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen schliesslich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Dienstag tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.