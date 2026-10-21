ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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21.10.2026 11:13:43
Deutsche Bank AG beurteilt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold
Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray hat eine umfassende Analyse des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Die Kennziffern des Technologiekonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe die starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 10:57 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0.1 Prozent auf 71.06 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 6.95 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 572’230 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 21.8 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird ABB (Asea Brown Boveri) voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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