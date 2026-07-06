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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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Experten-Einschätzung 06.07.2026 12:37:44

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Siemens Healthineers-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Siemens Healthineers-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Siemens Healthineers
32.53 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Für das vergangene Geschäftsquartal erwartet Falko Friedrichs ein fünfprozentiges organisches Umsatzwachstum, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Dagegen sollten das operative Ergebnis (Ebit) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich zurückgegangen sein - vor allem wegen der inflationären Kostenentwicklung im Zuge des Nahost-Kriegs sowie der Gewinnerosion im Diagnostikgeschäft, die dem harten Wettbewerb in China geschuldet sei. Die bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr sollten bestätigt werden. Um diese zu erreichen, müssten sich aber die Margen im laufenden Schlussquartal verbessern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.7 Prozent auf 35.23 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 7.86 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125’778 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 19.7 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Siemens Healthineers voraussichtlich am 31.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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