Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Rheinmetall-Aktie

Deutsche Bank Research hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 510 Euro auf "Hold" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Rüstungskonzern auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen sei, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr 2.3 Prozent im Minus bei 469.80 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.56 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183’724 Rheinmetall-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 65.5 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 07.11.2024 erwartet.

