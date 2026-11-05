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05.11.2026 12:28:44
Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.2 Prozent auf 41.43 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 8.28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 193’050 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 5.7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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