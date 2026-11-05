Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.2 Prozent auf 41.43 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 8.28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 193’050 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 5.7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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