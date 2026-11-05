Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Scout24-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis solide übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:06 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.3 Prozent auf 92.45 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 36.29 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90’428 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 9.9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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