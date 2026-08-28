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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Papier unter der Lupe 28.08.2026 09:24:03

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie

Die Novartis-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Novartis
124.62 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Emmanuel Papadakis analysierte jüngste Fachbeiträge hinsichtlich möglicher Rückschlüsse auf den Ausgang der HORIZON-Studie mit dem Blutfettsenker Pelacarsen. Zwei aktuelle Berichte sorgten für gewissen Optimismus, so der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0.7 Prozent auf 125.46 CHF. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67’367 Novartis-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18.0 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.3897 17.12.2027 139789196
Long 11.7752 16.06.2028 157230661
Long 412.1333 18.09.2026 157229864
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8456 17.12.2027 158194269
Short 824.2667 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.316 11.91 157035865
Long 12.364 6.30 157436519
Long 23.7769 2.39 158244815
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0608 14.87 157230865
Short 12.2416 6.65 157036434
Short 17.9188 4.12 159435555
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.35 129204048
Long 8 -34.93 129204046
Long 12 -7.59 142861637
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com
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19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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Long 13’477.81 13.63 STBJYU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
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