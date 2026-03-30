Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’624 0.4%  SPI 17’618 0.4%  Dow 45’167 -1.7%  DAX 22’349 0.2%  Euro 0.9195 0.0%  EStoxx50 5’529 0.4%  Gold 4’526 0.7%  Bitcoin 54’060 2.4%  Dollar 0.8002 0.2%  Öl 115.2 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie
Analysten-Check: So viel geht noch bei der Siemens Energy-Aktie
SAP-Aktie unter Druck: Kann die Reltio-Übernahme das Ruder noch herumreissen?
BYD-Aktie fällt: Tesla-Rivale meldet sinkende Umsätze
DHL-Aktie etwas leichter: Durchbruch im Tarifstreit mit Teamsters
Suche...
Analyse im Blick 30.03.2026 11:19:44

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Novartis-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die zwei Milliarden Dollar für eine Übernahme von Excellergy seien im besten Fall generös, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Negativer betrachtet können man auch die Kapitaldisziplin der Schweizer anzweifeln. Papadakis sieht den Deal jedenfalls leicht negativ.

Aktienanalyse online: Die Novartis-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.6 Prozent auf 119.82 CHF zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 12.67 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 202’454 Novartis-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 12.7 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Novartis am 28.04.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,lucarista / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:35 Lage in Nahost weiter unklar
09:31 Marktüberblick: Evonik Industries gesucht
08:52 BioNTech im Umbruch
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wichtige Unterstützung im Fokus
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’077.04 19.64 BNUSIU
Short 13’375.62 13.66 BDASDU
Short 13’850.18 8.85 B3CS5U
SMI-Kurs: 12’624.48 30.03.2026 11:02:01
Long 12’039.99 18.90 SSBBTU
Long 11’796.63 13.97 SHFB5U
Long 11’295.25 8.98 S5SBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 13: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Citigroup tritt auf die Krypto-Bremse: Warum die Wall Street bei Bitcoin jetzt zögert
KI-Aktien im Check: Wer liefert 2026 die höchste Rendite - NVIDIA, Alphabet oder Broadcom?
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.