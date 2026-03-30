Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die zwei Milliarden Dollar für eine Übernahme von Excellergy seien im besten Fall generös, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Negativer betrachtet können man auch die Kapitaldisziplin der Schweizer anzweifeln. Papadakis sieht den Deal jedenfalls leicht negativ.

Aktienanalyse online: Die Novartis-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.6 Prozent auf 119.82 CHF zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 12.67 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 202’454 Novartis-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 12.7 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Novartis am 28.04.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.