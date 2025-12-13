Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.12.2025 11:00:36

Deutsche Bahn will Tausende Busse bestellen - MAN Hauptlieferant

TRATON
28.43 CHF 1.55%
MÜNCHEN/BERLIN (awp international) - Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren Tausende neue Busse bestellen - viele davon beim Münchner Hersteller MAN. Man sei Hauptlieferant bei der grössten Bus-Vergabe der Unternehmensgeschichte der Deutschen Bahn, teilt das Unternehmen mit. Der Rahmenvertrag mit MAN umfasse im Zeitraum von 2027 bis 2032 mehr als 3.000 Fahrzeuge. Ein grosser Teil davon soll vollelektrisch betrieben werden. Eingesetzt werden die Busse für die Regionalverkehrstochter DB Regio AG in ganz Deutschland.

Auch für MAN ist es der grösste Busauftrag der Unternehmensgeschichte. "Der neue Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn ist ein historischer Beschaffungsauftrag", sagt MAN-Chef Alexander Vlaskamp. "Dass ein erheblicher Anteil der Fahrzeuge vollelektrisch sein wird, unterstreicht eindrucksvoll, welchen Beitrag die Deutsche Bahn und MAN zur nachhaltigen Transformation des öffentlichen Verkehrs leisten." Das Paket enthält aber auch Verbrenner und Hybridmodelle.

"Der weitaus grösste Anteil der Busse" in der aktuellen Beschaffung komme vom Münchner Hersteller, sagt Harmen van Zijderveld, DB-Vorstand für Regionalverkehr. Das sei eine gute Nachricht für den Industriestandort Deutschland.

MAN hat der Bahn bereits in der Vergangenheit viele Busse geliefert - in den vergangenen 15 Jahren waren es dem Unternehmen zufolge nahezu 5.000 für den Stadt- und Überlandverkehr. Die Regionalverkehrstochter der Bahn, DB Regio, betreibt zahlreiche Busse deutschlandweit. MAN gehört zur VW-Nutzfahrzeugholding Traton ./DP/zb