Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026
Tesla-Aktie im Fokus: Bill Ackman bringt SpaceX-Börsengang per SPARC ins Spiel
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Nach US-Daten: Deshalb legt der US-Dollar zum Franken und Euro zu
Bitcoin legt zu - Siebter positiver Handelstag in diesem Jahr in Sicht
09.01.2026 17:15:36

Deutsche Bahn will Fernverkehr im Norden am Samstag wieder aufnehmen

HAMBURG (awp international) - Die Deutsche Bahn will den wegen Unwetters eingestellten Fernverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen wieder schrittweise aufnehmen. Am Samstag sei trotzdem bundesweit noch mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit./lkm/DP/nas

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

17:21 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10:10 Anleger halten sich zurück
09:11 Marktüberblick: Puma-Aktie springt
07:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter aufwärts?
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Goldpreis: Bergab vor Datenflut vom US-Arbeitsmarkt
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben
Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an
Shell rechnet mit Produktionsanstieg, Downstream belastet Gewinn - Aktie in Rot

Aktien Empfehlungen KW 26/02: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/02. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
17:46 Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt Rekordjagd nach US-Jobdaten fort
17:39 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Januar 2026
17:39 TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026
17:37 Puzzlearbeit nach Millionen-Coup: Bank noch für Wochen zu
17:39 Krypto-Rallye 2026: Bitcoin peilt den siebten Gewinn-Tag in Folge an
17:22 ROUNDUP: Otto Group will mit Hilfe von Nvidia Logistik beschleunigen
17:21 WDH: Gold und Silber legen deutlich zu - Rekordhochs geraten in Reichweite
17:19 ROUNDUP: Bahn will Fernverkehr im Norden am Samstag wieder aufnehmen
17:19 Edelmetalle im Fokus: Gold und Silber rücken näher an ihre Rekordmarken
17:11 Bahn will Fernverkehr im Norden am Samstag wieder aufnehmen