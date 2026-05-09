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09.05.2026 14:45:36
Deutsche Bahn plant Direktverbindung von Berlin nach Oslo
BERLIN (awp international) - Reisende sollen ab Sommer 2028 mit der Bahn direkt von Berlin nach Oslo fahren können. Täglich sollen zwei Zugpaare die Strecke von Berlin über Hamburg, Kopenhagen, Malmö und Göteborg bis nach Oslo in 14 bis 15 Stunden bewältigen, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.
"Angesichts hoher Kraftstoffpreise bleiben Fernverkehrszüge eine gute Alternative zum Auto oder Flugzeug", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson laut Mitteilung. "Mit dem neuen internationalen Angebot von Berlin über Kopenhagen nach Oslo binden wir auch Nordeuropa noch enger an - und bringen gleich drei Hauptstädte über die Schiene zusammen."
Die DB wird die Verbindung zusammen mit den Staatsbahnen in Dänemark und Norwegen anbieten. Die neue Direktverbindung Hamburg-Kopenhagen-Oslo zählt nach DB-Angaben zu den zehn von der EU-Kommission unterstützten Pilotprojekten für neue grenzüberschreitende Fernverkehrsverbindungen./cab/DP/zb
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