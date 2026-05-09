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09.05.2026 14:45:36

Deutsche Bahn plant Direktverbindung von Berlin nach Oslo

BERLIN (awp international) - Reisende sollen ab Sommer 2028 mit der Bahn direkt von Berlin nach Oslo fahren können. Täglich sollen zwei Zugpaare die Strecke von Berlin über Hamburg, Kopenhagen, Malmö und Göteborg bis nach Oslo in 14 bis 15 Stunden bewältigen, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.

"Angesichts hoher Kraftstoffpreise bleiben Fernverkehrszüge eine gute Alternative zum Auto oder Flugzeug", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson laut Mitteilung. "Mit dem neuen internationalen Angebot von Berlin über Kopenhagen nach Oslo binden wir auch Nordeuropa noch enger an - und bringen gleich drei Hauptstädte über die Schiene zusammen."

Die DB wird die Verbindung zusammen mit den Staatsbahnen in Dänemark und Norwegen anbieten. Die neue Direktverbindung Hamburg-Kopenhagen-Oslo zählt nach DB-Angaben zu den zehn von der EU-Kommission unterstützten Pilotprojekten für neue grenzüberschreitende Fernverkehrsverbindungen./cab/DP/zb

In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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