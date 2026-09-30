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30.09.2026 09:55:22
Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im September etwas deutlicher als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im September etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 12.000, nachdem sie sich im Juli um 5.000 erhöht hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 5.500 und eine unveränderte Quote von 6,4 Prozent prognostiziert.
Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 67.000 auf 2,994 Millionen. Die Arbeitslosenquote ging auf 6,4 (6,5) Prozent zurück.
"Im September beginnt am Arbeitsmarkt die Herbstbelebung. Der Auftakt fällt allerdings schwunglos aus. Die wirtschaftliche Verbesserung kommt auf dem Arbeitsmarkt derzeit noch nicht an", sagte die BA-Vorstandsvorsitzende, Andrea Nahles, bei der Vorstellung des Berichts.
Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie sank im September gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 7.000. Mit 3.615.000 war sie aber um 25.000 höher als vor einem Jahr.
Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 24. September konjunkturelle Kurzarbeit für 18.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis August zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 118.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 13.000 weniger als im Vormonat und 69.000 weniger als vor einem Jahr.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)
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