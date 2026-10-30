Deutsche Arbeitslosenzahl steigt etwas weniger als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im Oktober etwas weniger als erwartet zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 4.000, nachdem sie sich im September um 12.000 erhöht hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 8.000 und eine unveränderte Quote von 6,4 Prozent prognostiziert.

Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 40.000 auf 2,955 Millionen. Die Arbeitslosenquote ging auf 6,3 (6,4) Prozent zurück.

"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für eine Besserung am Arbeitsmarkt nach wie vor nicht ausreichend", sagte die BA-Vorstandsvorsitzende, Andrea Nahles, bei der Vorstellung des Berichts. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit falle im Oktober vergleichsweise schwach aus.

Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie sank im Oktober gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 9.000. Mit 3,592 Millionen war sie um 28.000 höher als vor einem Jahr.

Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 28. Oktober konjunkturelle Kurzarbeit für 22.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis September zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 98.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 20.000 weniger als im Vormonat und 66.000 weniger als vor einem Jahr.

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October 30, 2026 04:55 ET (08:55 GMT)