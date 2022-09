Deutlicher Zuwachs an Fahrgäste in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Nutzung von Bussen und Bahnen hat im ersten Halbjahr deutlich zugenommen, wobei der Anstieg im zweiten Quartal überproportional ausfiel. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen berichtet, war das Fahrgastaufkommen im Halbjahr mit fast 4,8 Milliarden Fahrgästen um mehr als ein Drittel (plus 36 Prozent) höher als im Vorjahreszeitraum. Hierzu habe neben dem Wegfall von Corona-Massnahmen auch das im Juni gültige 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr beigetragen. Allerdings lagen die Fahrgastzahlen im Linienverkehr immer noch 21 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2019, also vor der Corona-Pandemie.

Besonders stark stiegen im ersten Halbjahr die Fahrgastzahlen im Linienfernverkehr, der in der Corona-Krise am stärksten zurückgegangen war: Mit 62 Millionen Personen reisten mehr als doppelt so viele Menschen in Fernzügen. Der Linienfernverkehr mit Bussen war im ersten Quartal 2021 fast zum Erliegen gekommen. Nun reisten wieder 2,4 Millionen Fahrgäste in Fernbussen, 617 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt lag die Zahl der Fernverkehrsreisenden aber immer noch ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau des 1. Halbjahres 2019.

Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, ist das Fahrgastaufkommen in den ersten sechs Monaten um 35 Prozent gewachsen, blieb aber noch 21 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Im Eisenbahnnahverkehr (einschliesslich S-Bahnen) wuchs die Zahl der Fahrgäste um 55 Prozent auf fast 1,1 Milliarden. Mit Strassenbahnen fuhren fast 1,6 Milliarden Fahrgäste, ein Plus von 40 Prozent.

Die für das gesamte Halbjahr ermittelten Anstiege waren im zweiten Quartal besonders ausgeprägt. Dennoch blieb die Zahl der Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr insgesamt immer noch 13 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des zweiten Quartals 2019.

