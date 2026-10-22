Detroit Legal News hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Detroit Legal News lud am 19.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32.93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.63 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Detroit Legal News im vergangenen Quartal 8.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Detroit Legal News 5.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch