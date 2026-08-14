DETALION GAMES Spolka Akcyjna Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DETALION GAMES Spolka Akcyjna Bearer äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.03 PLN vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch