Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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20.10.2026 15:01:25
Detaillierte 3D-Aufnahmen: Google darf Satellitenbilder von Grundstück nicht veröffentlichen
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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Inside Trading & Investment
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Alphabet A am 20.10.2026
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.