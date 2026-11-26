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26.11.2026 06:37:00
Destiny Media Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Destiny Media Technologies hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.040 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.0 Millionen USD.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.090 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Destiny Media Technologies -0.070 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.26 Millionen USD – eine Minderung um 5.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.52 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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