Destination XL Group legte Quartalsergebnis vor

Destination XL Group stellte am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Destination XL Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 111.6 Millionen USD im Vergleich zu 115.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch