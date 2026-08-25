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25.08.2026 08:05:40
Destatis revidiert BIP-Wachstum im 2. Quartal auf 0,3%
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im zweiten Quartal 2026 etwas stärker als bisher angenommen gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent und lag um 1,0 (erstes Quartal: 0,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In erster Veröffentlichung waren Zuwachsraten von 0,2 und 0,9 Prozent gemeldet worden. Im ersten Jahresviertel war das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
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August 25, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)
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