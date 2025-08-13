|
13.08.2025 08:07:40
Destatis bestätigt für Juli Rückgang der HVPI-Teuerung
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Ergebnisse seiner Vorabschätzung der Verbraucherpreisentwicklung im Juli bestätigt. Wie die Statistiker in einer zweiten Veröffentlichung mitteilten, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 1,8 (Juni: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um 0,3 bzw 2,0 (2,0) Prozent. Die Kernverbraucherpreise stiegen auf Jahressicht um 2,7 (2,7) Prozent. Die Entwicklung beider Indizes entsprach damit den Ergebnissen der ersten Veröffentlichung, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte so auch prognostiziert hatten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Addex Therapeutics am 11.08.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei erstmals über 43.000er Marke
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch voraussichtlich zu. Die asiatischen Börsen weisen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}