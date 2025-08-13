Destatis bestätigt für Juli Rückgang der HVPI-Teuerung

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Ergebnisse seiner Vorabschätzung der Verbraucherpreisentwicklung im Juli bestätigt. Wie die Statistiker in einer zweiten Veröffentlichung mitteilten, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 1,8 (Juni: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um 0,3 bzw 2,0 (2,0) Prozent. Die Kernverbraucherpreise stiegen auf Jahressicht um 2,7 (2,7) Prozent. Die Entwicklung beider Indizes entsprach damit den Ergebnissen der ersten Veröffentlichung, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte so auch prognostiziert hatten.

