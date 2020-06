Desjardins remettra 100 M$ à ses assurés auto au Canada

MONTRÉAL, le 29 juin 2020 /CNW Telbec/ - Les filiales d'assurance de dommages du Mouvement Desjardins annoncent aujourd'hui une remise qui variera de 25 % à 40 % du montant de la prime d'assurance auto payée pour un mois, en fonction de la réalité de chaque marché, pour un total de 100 M$. Celle-ci s'appliquera à l'assurance des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux admissibles. Aucune action n'est requise de la part des 2,1 millions d'assurés, la remise leur sera versée directement au cours des prochaines semaines, selon leur mode de paiement habituel.

Le télétravail massif, conjugué à une période de confinement qui s'étire et qui limite les déplacements, réduit les risques d'accidents de la route. Cette situation a entrainé une baisse importante des réclamations par les assurés et les filiales d'assurance de dommages du Mouvement Desjardins souhaitent refléter cette réalité en accordant cette remise.

« Bien que le déconfinement soit amorcé, les impacts de la pandémie continuent d'affecter nos membres et clients et nous sommes fiers de tout mettre en œuvre pour continuer de les soutenir dans cette situation sans précédent. Dans les circonstances, il nous apparait dans la suite des choses de remettre à nos assurés ces 100 millions de dollars. Cette nouvelle mesure s'ajoute aux nombreux moyens déployés par Desjardins depuis le 16 mars pour aider ses membres et clients dans le contexte de la COVID-19 », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

L'annonce d'aujourd'hui porte à près de 150 M$ le total des remises que les assurés auto recevront, puisqu'une première mesure a permis de leur remettre près de 50 M$.

