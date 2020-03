Desjardins contribue à limiter la propagation de la COVID-19 et revoit les heures d'accessibilité physique de ses points de services

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins continue de faire de la santé et de la sécurité de ses membres, de ses clients et de ses employés une priorité. C'est ainsi qu'il a été recommandé aux caisses Desjardins du Québec et de l'Ontario de revoir les heures d'accessibilité physique à compter du lundi 23 mars, et ce, afin de contribuer à limiter la propagation de la COVID-19.

Il est recommandé aux caisses de demeurer accessibles physiquement du lundi au vendredi de 10 h à 15 h. Les membres et clients sont donc invités à s'informer des heures d'ouverture avant de se déplacer en visitant la page Facebook de leur caisse ou en communiquant avec elle. Par ailleurs, il est aussi recommandé aux caisses de limiter le nombre de membres et de clients à l'intérieur de leurs locaux.

Les 1 689 guichets automatiques toujours accessibles

Les 1 689 guichets automatiques de Desjardins demeurent accessibles et continueront d'être approvisionnés comme à l'habitude et aucune pénurie d'argent liquide n'est envisagée. Le service téléphonique qui répond de 6 h à minuit 7 jours sur 7 est également maintenu, ainsi que les services AccèsD Internet et mobile.

« Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, Desjardins a annoncé différentes mesures afin de poursuivre son engagement à répondre aux besoins de ses membres, de ses clients et de ses employés. En tant qu'employeur et entreprise responsable, la révision de nos heures d'ouverture devenait essentielle », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

SOURCE Mouvement Desjardins