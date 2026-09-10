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10.09.2026 12:56:03

Designer Brands Inc. Announces Climb In Q2 Profit

DS a
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(RTTNews) - Designer Brands Inc. (DBI) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $17.56 million, or $0.31 per share. This compares with $10.54 million, or $0.21 per share, last year.

Excluding items, Designer Brands Inc. reported adjusted earnings of $19.23 million or $0.34 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.2% to $730.63 million from $739.76 million last year.

Designer Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.56 Mln. vs. $10.54 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.21 last year. -Revenue: $730.63 Mln vs. $739.76 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.47 To $ 0.52

2026 Financial Outlook: Flat to Up 1%

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