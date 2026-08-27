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27.08.2026 06:37:00

Desert Star Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Desert Star Resources liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Desert Star Resources die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.030 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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