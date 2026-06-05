Descartes Systems Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Descartes Systems Group hat am 03.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.75 CAD. Im letzten Jahr hatte Descartes Systems Group einen Gewinn von 0.580 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 265.4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 239.9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch