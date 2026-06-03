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Descartes Systems Group Aktie 840184 / CA2499061083

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03.06.2026 23:21:57

Descartes Q1 Profit Jumps On Revenue Growth

Descartes Systems Group
63.90 EUR -4.27%
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(RTTNews) - Descartes Systems Group Inc. (DSGX) on Wednesday reported first-quarter results, with profit increasing from last year, driven by revenue growth.

Net income for the quarter climbed to $48.5 million, or $0.55 per share, from $36.2 million, or $0.41 per share, in the prior-year quarter.

Revenue increased to $193.6 million from $168.7 million a year earlier. Services revenue, which accounted for 93% of total revenue, rose 15.3% to $180.5 million.

Gross margin improved to 78% from 76%.

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Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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