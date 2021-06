Des solutions pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce que l'Hôtel-Dieu de Montréal et l'Hôtel Versailles serviront de lieux pour accueillir, à court terme, des personnes en situation d'itinérance.

Dès le 1er juillet, 100 places pourront être offertes aux personnes en situation d'itinérance à l'Hôtel-Dieu. Des travaux d'aménagement se poursuivront dans les semaines suivantes. Selon les besoins de la population, le site pourrait accueillir plus de personnes au cours des prochains mois, pour une capacité maximale d'environ 200 personnes, tout en intégrant une approche de santé urbaine en alliant les forces du réseau communautaire, municipal et du réseau de la santé et des services sociaux.

Des travaux sont également en cours afin de permettre d'offrir, au cours des prochains mois, 100 places à l'Hôtel Versailles. D'autres places pourraient s'ajouter au besoin.

Rappelons que ces mesures visent à répondre aux besoins essentiels en matière d'hébergement d'urgence destiné aux personnes en situation d'itinérance. Toutefois d'autres projets sont également en cours avec les partenaires de la région de Montréal et visent des solutions plus pérennes pour les personnes en situation d'itinérance, soit l'entrée en logement. Déjà les projets en cours ont permis d'accompagner près de 300 personnes en logement depuis le 1er avril 2021 afin qu'elles puissent pleinement retrouver leur pleine citoyenneté en toute dignité.

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance a été lancée en 2019. Elle appuie les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, plus particulièrement dans le but d'aider les Canadiens les plus vulnérables à demeurer dans un logement sûr, stable et abordable et de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2030.

Citation :

« Tous les Québécois méritent un chez-soi sûr et abordable. Pourtant chaque jour, des personnes vulnérables sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Notre gouvernement est déterminé à éliminer l'itinérance chronique à Montréal et à travers le Québec, et sait que notre investissement dans ce projet, réalisé dans le cadre de Vers un chez-soi, aidera à faire une différence significative dans la vie des personnes les plus vulnérables. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier--Sainte-Marie

« La sécurité et le bien-être des personnes en situation d'itinérance sont au centre de nos préoccupations, et je suis très heureux de confirmer cette nouvelle, qui vient concrétiser les efforts des différents acteurs montréalais mobilisés pour offrir des lieux sécuritaires et adaptés aux besoins sur le terrain. Je tiens à souligner l'engagement exceptionnel des équipes qui travaillent sur le dossier de l'itinérance à Montréal. Même en été, les besoins sont criants, grâce à la collaboration de l'ensemble des partenaires, l'offre en itinérance sera maintenue. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« La situation de l'itinérance dans la métropole est préoccupante, et les besoins ont été exacerbés par la pandémie. Il s'agit d'un enjeu collectif qui requiert une attention particulière et constante, et je suis hautement satisfaite de voir la mobilisation afin de maintenir et coordonner une offre d'hébergement suffisante. Le travail extraordinaire réalisé par tous les intervenants impliqués auprès des personnes en situation d'itinérance n'est rien de moins qu'admirable. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les équipes du CIUSSS du-Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal (CCSMTL) et du réseau de la santé montréalais sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions et s'assurer que les personnes en situation d'itinérance reçoivent les services dont elles ont besoin. Aujourd'hui, nous annonçons, avec nos partenaires, des services d'hébergement d'urgence qui s'inscrivent dans la foulée de tous les efforts qui ont été faits pour répondre aux besoins de cette population durement touchée par la pandémie. Nous travaillons pour mettre en place des solutions pérennes qui visent l'entrée en logement de ces personnes vulnérables afin qu'elles se réalisent pleinement et qu'elles retrouvent toute la dignité à laquelle elles ont droit. »

Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Faits saillants :

Ce renforcement de l'offre de places est le fruit d'une collaboration soutenue entre le réseau de la santé et des services sociaux et l'ensemble des partenaires qui se sont tous mobilisés pour ouvrir ces nouveaux lieux d'hébergement et mieux soutenir les personnes les plus vulnérables dans la métropole.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a investi 2,2 milliards de dollars sur 10 ans afin d'élargir et de prolonger le financement fédéral en matière d'itinérance. Le montant total octroyé aux communautés du Québec dans le cadre de cette entente en 2020-2021 est de plus de 92 000 000 $. L'Entente Canada-Québec, visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19 dans le cadre de Vers un chez-soi, a été modifié pour assurer le versement de fonds supplémentaires aux communautés québécoises le plus rapidement possible et prendra fin le 30 juin 2021.

En novembre 2020, dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a annoncé 299,4 millions de dollars de plus en faveur de Vers un chez-soi pour 2021-2022. Ces fonds permettront aux communautés d'élargir les mesures de santé et de sécurité visant à prévenir la propagation de la COVID-19 chez les personnes en situation d'itinérance. Ils aideront également à éviter que les Canadiens à risque ne se trouvent en situation d'itinérance, et ce, grâce à des interventions ciblées et à des solutions d'hébergement permanentes.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux