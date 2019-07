Des services de qualité pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale - La ministre McCann inaugure l'unité d'hémodialyse des Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - De passage dans la région, la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a participé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau centre satellite d'hémodialyse en milieu hospitalier des Îles-de-la-Madeleine, situé à l'Hôpital de L'Archipel.

Le nouveau service d'hémodialyse est offert à la fois aux résidents et aux visiteurs et vient s'ajouter aux traitements de dialyse qui étaient déjà offerts à domicile.

Citation :

« L'unité satellite d'hémodialyse des Îles-de-la-Madeleine vient répondre à un besoin essentiel dans la région. Elle offrira aux usagers la possibilité de bénéficier de soins qui contribuent grandement à l'amélioration de leur qualité de vie, et ce, à proximité de leur domicile. L'accessibilité à des soins et à des services de qualité est notre priorité : je me réjouis pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale qui pourront dorénavant s'éviter des déplacements et ainsi recevoir leurs traitements ici et se concentrer sur ce qui est le plus important, soit leur santé. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

L'unité comprend quatre chaises de dialyse et les services y sont offerts les lundis, mercredis et vendredis.

Les premiers usagers ont été accueillis en juin. Les services sont offerts en partenariat avec les équipes de néphrologie du CHU de Québec - Université Laval. Les patients visiteurs qui souhaitent être traités sur place doivent avoir une condition médicale stable et bien tolérer les traitements d'hémodialyse.

