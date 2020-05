Des résultats statistiques montrent la rapidité et l'efficacité des mesures prises par la Chine contre la COVID-19

BEIJING, le 1er mai 2020 /CNW/ - Un bulletin de Chen Chao et de Long Yun, du Science and Technology Daily, rapporte :

« La crise entourant la COVID-19 est la plus grave à laquelle la planète a été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale », déclare M. Zhou Weisheng, un professeur du Collège de sciences politiques, à l'Université Ritsumeikan, lors d'une entrevue accordée au Science and Technology Daily.

Le Dr Zhou croit que la propagation de la COVID-19 est une preuve de plus que nous vivons dans une collectivité mondiale, et cela apporte des avantages et des risques qui touchent l'ensemble de l'humanité et son avenir. Pour réussir à maximiser les avantages et à minimiser les risques, la collaboration internationale et le soutien mutuel sont requis afin de prévenir et de maîtriser la pandémie tout en assurant la protection de la chaîne industrielle mondiale.

La Chine s'est appuyée sur son expérience pour relever deux aspects ayant permis de sonner l'alarme auprès du reste de la planète

Zhou déclare que depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les efforts et la dimension spirituelle du peuple chinois, dont leur propension au don de soi, leur perspective de la situation générale et la coordination des mesures, ont démontré la force de ces gens et leur solidarité, permettant au monde entier de gagner un temps précieux pour combattre ensemble l'épidémie de COVID-19.

Parallèlement, le Dr Zhou remarque que la Chine a relevé deux aspects en se fondant sur des résultats statistiques, et ceux-ci ont permis de sonner l'alarme auprès des autres pays de la planète.

En premier lieu, alors qu'elle luttait contre la COVID-19, la Chine a obtenu des données pathologiques concrètes, lesquelles ont permis de bien informer le reste du globe quant au fait que la COVID-19 se répandait dans le monde extrêmement rapidement. En deuxième lieu, la Chine a dû mettre en place les mesures de prévention et de contrôle les plus strictes qui soient en procédant au confinement de villes entières, alertant la planète compte tenu de ces initiatives audacieuses.

Grâce à son expérience concrète, la Chine a permis au monde entier de gagner du temps pour combattre la COVID-19

Les virus font fi des frontières nationales et de nombreux pays ont été frappés par des catastrophes infectieuses dans le passé. Le Dr Zhou souligne aussi que la Chine a apporté son concours au monde entier.

D'abord, elle a permis aux autres pays de gagner du temps afin de préparer leurs mécanismes de gestion de la COVID-19. Le laboratoire de Zhou Weisheng effectue des recherches sur les initiatives politiques de diverses nations depuis le début de l'épidémie. Son équipe de recherche vise à résumer l'expérience acquise et les leçons tirées par une analyse quantitative afin d'améliorer la prévention future.

Zhou a présenté en détail les résultats de ses travaux de recherche, déterminant qu'il existe deux modes de poussée épidémique. Le mode A (zone A) se veut le mode Navire de croisière (comme le Diamond Princess; ce mode fait référence à une éclosion rapide d'infection dans des zones à grande densité démographique). Le mode B (zone B), pour sa part, est le mode Urbain (Wuhan en Chine, l'Italie, etc.). À partir d'analyses statistiques, la période d'incubation en mode A, soit depuis la détection du premier cas infecté jusqu'à ce que l'infection devienne une épidémie, est d'environ 7 jours. La période d'incubation du mode B, soit depuis la détection du premier cas infecté jusqu'à ce que l'infection devienne une épidémie, est plutôt d'environ 30 jours. Il est donc extrêmement important de prendre des mesures décisives en moins d'un mois après la découverte du premier cas infecté.

Selon la chronologie de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant la lutte contre la COVID-19, la Commission municipale de la santé de Wuhan en Chine a rapporté le 31 décembre 2019 une concentration de cas de pneumonie à Wuhan, dans la province du Hubei. On a par la suite identifié un nouveau coronavirus. Le 23 janvier 2020, la Chine a établi une série de mesures décisives à des fins de prévention et de contrôle, menant notamment au confinement de la ville de Wuhan. Faisant face à une pandémie inconnue, la Chine a fait tout ce qu'elle pouvait pour combattre sans tarder la COVID-19.

Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au CDC (Center for Disease Control and Prevention) chinois, fait valoir que la Chine a informé l'Organisation mondiale de la Santé de l'éclosion (le 3 janvier). Le même jour, la Chine a commencé à informer les États-Unis de cette forme de pneumonie dont l'origine n'a pas été établie. À compter du 3 janvier, la Chine a régulièrement communiqué des mises à jour à l'OMS ainsi qu'aux pays et régions pertinents à propos de cette pneumonie. Wu indique aussi que le 12 janvier, la Chine a partagé, en temps opportun, la séquence génomique du nouveau coronavirus avec l'OMS et les autres pays.

En réponse à la COVID-19, la Chine a rapidement fourni les renseignements pertinents, partagé son expérience et prôné la collaboration internationale de manière ouverte, transparente et responsable.

La coopération Chine-États-Unis est la « meilleure option » pour tous

Dans ce scénario pressant, la Chine, n'ayant aucune expérience sur laquelle s'appuyer, a dû implanter des mécanismes de contrôle et de prévention en prenant des risques calculés. Les autres pays, toutefois, ont pu établir leurs propres plans d'action en tirant parti de l'expérience chinoise.

Les États-Unis cumulent désormais le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, franchissant le cap du million.

« Étant le plus important pays développé de la planète, les États-Unis auraient dû guider et soutenir les autres nations en se fondant sur l'expérience de la Chine à des fins de prévention et de contrôle. Certains pays ont sous-estimé l'importance de l'expérience de la Chine en matière de prévention de la propagation du nouveau coronavirus », soutient le Dr Zhou.

Il espère sincèrement que la Chine et les États-Unis peuvent lutter contre la COVID-19 dans l'intérêt de leurs propres peuples, mais aussi travailler ensemble et orienter les actions de la communauté internationale, plus particulièrement celles des pays en développement, surmonter les difficultés et triompher de cette terrible épreuve.

« Nous avons besoin de recherches scientifiques objectives pour établir l'origine et le mode de transmission du nouveau coronavirus. Celui-ci ne provient pas forcément de la région où les cas d'infection ont été déclarés publiquement pour la première fois. En effet, il est possible que d'autres zones touchées soient demeurées dans l'ombre ou que les patients de ces régions aient été traités pour d'autres maladies, comme l'influenza. Les efforts visant à déterminer l'origine du nouveau coronavirus doivent être étayés sur des preuves scientifiques solides et des travaux de recherche intensifs. La responsabilité de chaque pays de la planète reste la même », insiste le Dr Zhou Weisheng, en terminant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1162482/Zhou_Professor.jpg

SOURCE Science and Technology Daily